Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
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Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть

Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефтьReuters: страны G7 ищут возможность установить предельные цены на нефть из России

Страны Группы семи (G7) решили найти возможность установить предельные цены на нефть из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Отмечается, что лидеры G7 стараются искать рычаги давления на Москву из-за проведения специальной военной операции, при этом не допустить дальнейшего разжигания глобальной инфляции. Страны Запада согласовали эмбарго на российскую нефть, однако они переживают за то, что при стремительном росте цен на энергоносители их ограничения окажутся не столь серьезными и не окажут серьезного влияния на военный бюджет России, так как страна получает больше средств от экспорта, даже если его объемы падают, подчеркивает агентство.



Попытки давления на Россию

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о том, чего именно Запад пытается добиться антироссийскими санкциями. По его мнению, главной целью вводимых против Москвы ограничений является долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны.

Газета New York Times опубликовала статью «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России», в которой рассказывается о том, что Вашингтон и его союзники оказались разочарованы экономическим давлением, с которым они были вынуждены столкнуться после введения антироссийских санкций.

Издание подчеркивает, что действия западных государств привели к резкому росту цен на энергоносители, что, вопреки их ожиданиям, позволило России увеличить свои доходы. При этом, неприятным для США и Европы образом выяснилось, что их экономики оказались куда более уязвимы, чем они предполагали.

Британский обозреватель Эдвард Люс, в свою очередь, подчеркнул, что на Западе узнали «раздражающую» правду о России. По его словам, власти США занимаются самообманом, когда говорят о глобальном единстве стран в вопросе противостояния с Москвой, поскольку у них так и не оказалось возможности изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение кризиса на Украине.



От отрицания до принятия

Несмотря на желание, страны не могут позволить себе полностью отказаться от закупок нефти у России. Одни стараются договориться с Москвой, другие стараются искать альтернативных поставщиков и пользоваться обходными путями. Так, например, Польша поставила Германии условие для сотрудничества в нефтеперерабатывающей отрасли — Берлин должен пресечь участие России в различных нефтяных проектах страны. Данное соглашение предусматривает тесное сотрудничество нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расширение использования нефтяного терминала в Гданьске и его хранилищ.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что республика вынуждена найти альтернативу нефти из России из-за санкций Евросоюза. Глава государства отметил, что правительство намерено найти «решение и замену российской нефти», а до этого времени продолжается заполнение новых хранилищ, которые находятся у частных коммерческих структур.

На фоне этого индийские нефтеперерабатывающие компании резко нарастили закупки российской сырой нефти. Отмечается, что в мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером данного вида сырья в республику после Ирака.

5000процентов

составляет рост закупок Индией российской сырой нефти за период с апреля по июнь 2022 года

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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