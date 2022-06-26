Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть
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Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть

Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефтьReuters: страны G7 хотят установить предельные цены на нефть из России

Государства-члены «Большой семерки» (G7) рассматривают установление максимальных цен на нефти из России. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в правительстве ФРГ.

Неназванный чиновник из Германии заявил о том, что страны G7 хотят установить предельную стоимость российской нефти и подчеркнул, что на эту тему ведутся «очень конструктивные» обсуждения. «Мы на верном пути к достижению соглашения», — добавил информатор.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон и его союзники обсуждают установление потолка цен на нефть, закупаемую у России. По его словам, такая мера позволит сократить прибыль Москвы. Так, одним из каналов обсуждений служит канал шерп G7.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы. Предполагается, что это произойдет в течение полугода. При этом отказ от нефтепродуктов России займет около восьми месяцев.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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