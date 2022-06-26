Страшная авария под Петербургом: в машине сгорели 10-летняя девочка и 5-летний мальчик

В результате ДТП в Ленинградской области погибли двое несовершеннолетних. Транспортное средство врезалось в силовое ограждение и мгновенно вспыхнул. Мальчику и девочке не удалось вырваться из автобуса, охваченного огнем.

Страшная авария случилась на Московском шоссе. По предварительной версии, автомобиль врезался в отбойник и загорелся. 10-летнюю девочку и пятилетнего мальчика спасти не удалось, они остались в горящей машине. Трое взрослых, которые также ехали в микроавтобусе, с сильными ожогами доставлены в медучреждение.

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По некоторым данным, вечером 26 июня водитель потерял управление и столкнулся с силовым ограждением. Сразу после этого машина загорелась, начался пожар, который и унес жизни двоих несовершеннолетних. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Инцидент произошел в Тосненском районе Ленинградской области, недалеко от деревни Болотница. Сообщается, что в числе спасенных 47-летний водитель и две женщины. Их жизням ничего не угрожает.

По материалам ren.tv.