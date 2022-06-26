Сын Ксении Собчак потерял свой зуб
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Сын Ксении Собчак потерял свой зуб

Сын Ксении Собчак потерял свой зуб
Ведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась достижениями сына. Телеведущая похвасталась в своих соцсетях вытянувшимся и повзрослевшим сыном Платоном. «Как же подрос уже. Сегодня вывалился первый зуб!» - написала ведущая.
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана действительно развит не по годам. Об этом недавно рассказывал его дед Эммануил Виторган. По словам народного артиста, мальчик владеет иностранными языками, очень эрудирован, начитан, умеет вести себя за столом в соответствии с нормами этикета. К слову, уже в этом году Ксения Собчак планирует отдать наследника в школу.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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