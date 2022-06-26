Татьяна Навка месте с Песковым побывали на венчании известного дизайнера
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Татьяна Навка месте с Песковым побывали на венчании известного дизайнера

Татьяна Навка месте с Песковым побывали на венчании известного дизайнера
Фигуристка Татьяна Навка поделилась фото с венчания Яны Расковаловой, на котором позирует в объятиях мужа Дмитрия Пескова. Татьяна Навка успела стать знаменитой фигуристкой. Она уже завершила карьеру. Спортсменка может похвастаться большим количеством наград и олимпийским золотом. Примечательно, что теперь Татьяна создает красочны ледовые представления. Она также любит посещать вечеринки и порой оказывается на красных дорожках. В последнее время Навка делилась кадрами с тренировок и уделяла время дочке Надежде. А не так давно она отправилась на венчание подруги дизайнера Яны Расковаловой. На торжественном мероприятии фигуристка появилась с Дмитрием Песковым. Она облачилась в сиреневое платье из шелка с рюшами и открытым плечом. Образ дополнили прозрачные босоножки со стразами. Татьяна запечатлелась в объятиях мужа, который был в брюках и рубашке.
«В прошлые выходные побывали на волшебном событии – венчании Яны и Вадима. Ребята организовали настоящий душевный праздник любви, нежности и красоты! После которого осталось настолько приятное послевкусие, что не поделиться этим событием просто не могу», – отметила Навка. Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Другие рады были видеть ее с супругом, так как они не часто выходят в свет вместе. «Вы самая естественная», «Татьяна, какая же вы особенная!», «Танечка, какие вы с мужем красивая и замечательная пара», «Татьяна, вы самая шикарная на этом празднике», «Как нежно обнимает», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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