Татьяна Навка показала, как провела воскресенье с семьей в парке Горького

Фигуристка Татьяна Навка поделилась фото Дмитрия Пескова и их дочери Надежды во время воскресной прогулки знойным летним днем. Прославленной фигуристке Татьяне Навке не часто удается выбраться на семейную прогулку с мужем и дочкой. Супруг Навки - государственный деятель и очень занятой человек. Но в это жаркое воскресенье, судя по всему, у Дмитрия Пескова выдался выходной, и он смог вместе с женой и наследницей Надеждой Песковой прогуляться по парку Горького. В микроблоге Татьяна Навка поделилась снимком, на котором запечатлела мужа с дочкой. Одеты оба, как и полагается в жару, в одежду из хлопковых тканей. И на папе, и на его дочери шорты и футболки. Дмитрий Песков облачен в футболку голубого оттенка, а Надежда - розового. В руках отец и его наследница держат стаканы с напитком, которыми в парке Горького торгует дочь Татьяны Навка от первого брака Саша Жулина.«В жару - только Bobar от Саши Жулиной», - подписала кадр Татьяна Навка. Подписчики Татьяны Навки восхитились очаровательной Надей, заявив, что та - копия своей именитой мамы.