Умерла актриса Альбина Тиханова
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Умерла актриса Альбина Тиханова

Умерла актриса Альбина ТихановаАктриса сериала «Аритмия» Альбина Тиханова умерла в возрасте 75 лет

Стало известно, что в возрасте 75 лет умерла актриса театра и кино Альбина Тиханова. О смерти артистки сообщил портал «Кино-театр.ру».

Альбина Тиханова снялась в 29 фильмах. Самыми известными ее работами были: «Аритмия», «Домашний арест», «Эпидемия».

Знакомый актрисы Павел Алимов сообщил, что еще 30 мая она неудачно упала на улице, сломав ногу и обе руки, уточнил «Московский комсомолец». После выписки из больницы Альбина Тиханова не могла самостоятельно передвигаться, за ней ухаживала сиделка.

В последние годы актриса жила только на пенсию, поэтому денег на оплату помощницы у нее почти не было, уточнил знакомый актрисы.

В то же время, по данным известного киносервиса, в 2022 году должна состояться премьера фильма «За нас с вами», одну из ролей в котором исполнила Тиханова.

Альбина Тиханова в 1968 году окончила Новосибирское театральное училище, затем работала в театре «Красный факел», Новосибирской филармонии. В 1970-х годах актриса переехала в Москву, где много лет работала в Москонцерте актрисой разговорного жанра.

Дебют Альбины Тихановой на большой сцене состоялся двумя десятилетиями позже, когда она сыграла бабу Шуру в самой первой в России постановке пьесы Михаила Зуева «Зеленая зона».


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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