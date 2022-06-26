Умерла актриса сериала «Каменская» Альбина Тиханова

В возрасте 75 лет умерла актриса Альбина Тиханова. О смерти звезды эпизодов сообщили друзья в социальных сетях.

Как оказалось, артистка больше года была прикована к больничной койке. Еще 30 мая 2021 года Альбина Степановна вышла за продуктами в магазин.

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Актриса, потеряв ориентир, споткнулась о порог и упала. Как результат — перелом обеих рук и ноги. В последнее время за ней ухаживала сиделка. Сегодня друг Тихановой Павел Алимов сообщил о ее смерти.

Он отметил, что, несмотря на работу в театре и кино, актриса проживала всего лишь на маленькую пенсию. Эпизодникам платили мало, и скопить не получалось. О личной жизни умершей актрисы ничего не известно. Много лет она проживала одна.

Альбина Степановна снималась в таких фильмах как «Домашний арест», Эпидемия», «Аритмия», «Тихий Дон», «Каменская».