Утверждены требования к оружию самообороны
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Утверждены требования к оружию самообороны

Утверждены требования к оружию самообороны

МВД утвердило требования к допустимому в России оружию самообороны. Это следует из приказа, опубликованного на сайте министерства.

Речь идет об огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии самообороны, а также охотничьем оружии.

Такое оружие не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов, обеспечивающих ведение огня очередями. На гильзах, согласно документу, должны образовываться следы оружия, позволяющие его идентифицировать.

Конструкция не должна иметь барабаны, позволяющие без обратимых изменений увеличить их вместимость более 10 патронов. Оружие должно иметь маркировку индивидуального номера, нанесенного на стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке, если ее наличие предусмотрено конструкцией.

Кроме того, не допускается конструкция, позволяющая без обратимых изменений сделать длину оружия менее 800 мм и сохранить способность к выстрелам.

Документ также устанавливает требования к спортивному огнестрельному оружию, списанному, охолощенному, учебному оружию, огнестрельному оружию ограниченного поражения, газовым пистолетам, пневматическому оружию и так далее.

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По материалам: pnp.ru

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