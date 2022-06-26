Уже известно о 6 играх для Game Pass, которые добавят в июле
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Уже известно о 6 играх для Game Pass, которые добавят в июле

Уже известно о 6 играх для Game Pass, которые добавят в июле


Полный список игр, которые появятся в подписке Game Pass в июле, на данный момент официально не объявили. Вероятно, о списке проектов на первую половину июля объявят не раньше конца следующей недели, а может и позже.

Но уже сейчас известно о 6 играх, которые в июле появятся в Game Pass.

Far Cry 5 (Xbox, PC) — 1 июля


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Last Call BBS (PC) — 5 июля


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Matchpoint: Tennis Championships (Xbox, PC) — 7 июля


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Escape Academy (Xbox) — 14 июля


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As Dusk Falls (Xbox, PC) — 19 июля


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Immortality (Xbox Series X | S, PC) — 26 июля


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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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