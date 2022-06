Уже известно о 6 играх для Game Pass, которые добавят в июле

Вадим Карасев





Полный список игр, которые появятся в подписке Game Pass в июле, на данный момент официально не объявили. Вероятно, о списке проектов на первую половину июля объявят не раньше конца следующей недели, а может и позже.

Но уже сейчас известно о 6 играх, которые в июле появятся в Game Pass.

Far Cry 5 (Xbox, PC) — 1 июля

Last Call BBS (PC) — 5 июля

Matchpoint: Tennis Championships (Xbox, PC) — 7 июля

Escape Academy (Xbox) — 14 июля

As Dusk Falls (Xbox, PC) — 19 июля

Immortality (Xbox Series X | S, PC) — 26 июля

Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTube