Уже известно о 6 играх для Game Pass, которые добавят в июле
Сегодня, 21:15 Вадим Карасев
Полный список игр, которые появятся в подписке Game Pass в июле, на данный момент официально не объявили. Вероятно, о списке проектов на первую половину июля объявят не раньше конца следующей недели, а может и позже.
Но уже сейчас известно о 6 играх, которые в июле появятся в Game Pass.
Far Cry 5 (Xbox, PC) — 1 июля
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Last Call BBS (PC) — 5 июля
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Matchpoint: Tennis Championships (Xbox, PC) — 7 июля
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Escape Academy (Xbox) — 14 июля
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As Dusk Falls (Xbox, PC) — 19 июля
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Immortality (Xbox Series X | S, PC) — 26 июля
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По материалам: newxboxone