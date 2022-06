Уже завтра завершится Summer Game Fest Demo, последний шанс опробовать 30+ игр

Вадим Карасев





В начале этой неделе стартовало игровое мероприятие Summer Game Fest Demo, в рамках которого игрокам предлагают опробовать бесплатно 34 игры для Xbox в рамках демо-версий. В основном, это проекты, которые еще далеки до релиза, есть пара игр, которые после релиза должны попасть в подписку Game Pass.

Если вы еще не опробовали желаемые игры в ходе Summer Game Fest Demo, сейчас самое время это сделать. Завтра, 27 июня, будет последний день акции, после чего предложения перестанут быть доступными.

Напомним полный список игр, в которые можно сыграть бесплатно в рамках Summer Game Fest Demo:

Another Crusade (Dragon Vein Studios)Ato (Tiny Warrior Games)Batora: Lost Haven (Stormind Games)BattleCakes (Volcano Bean)Boxville (Triomatica Games)BROK the InvestiGator (COWCAT)Broken Pieces (Elsewhere Experience)Despot’s Game (Konfa Games)Doodle God Evolution (JoyBits Games)Endling – Extinction is Forever (Herobeat Studios)Exhausted Man (Candleman Games)Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games)Grotto (Brainwash Gang)Lost Ruins (Altari Games)Metal: Hellsinger (Sunhammer AB/The Outsiders)MUSYNX (MUSYNX Studio)Nummels (Plattnip)Overpass: Rhythm Roadtrip (Studio Bean)Overrogue (EXE-CREATE)PolyFury (Wayfarer Games)RE:CALL (maitan69)Richman10 (Softstar Technology)Sail Forth (David Evans Games)Severed Steel (Greylock Studio)Shadowrun Returns (Codeglue)Spiderheck (Neverjam)Strings Theory (BeautifulBee)Strong Moon (Chihuas Games)Stuffed (Waving Bear Studio)Terror of Hemasaurus (Loren Lemcke)Tinykin (Splashteam)Wave Break (Funktronic Labs)Wreck Out (Four5Six)Ynglet (Nifflas’ Games)