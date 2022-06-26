В Братске встретили крестный ход с мощами святителя Иннокентия Московского

Автомобильный крестный ход с мощами святителя Иннокентия Московского впервые встретили в Братске 26 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Серебренников.

"У нас в Братске проходит уникальное событие. Впервые мы встречаем автомобильный крестный ход, в котором задействованы три епархии: Иркутская, Саянская и Братская. Братчане могут поклониться мощам святителя Иннокентия Московского. Также крестным ходом к нам прибыла передвижная звонница и открылся фестиваль на площади у храма «Всех Святых, в земле Российской просиявших», — написал глава Братска.

Вечером на площади у собора «Рождества Христова» прошла концертная программа. Там же провели мастер-класс колокольного звона для всех желающих.



