В девять телескопов наблюдали иркутяне парад планет ночью 26 июня
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В девять телескопов наблюдали иркутяне парад планет ночью 26 июня

В девять телескопов наблюдали иркутяне парад планет ночью 26 июня

Возможностью увидеть своими глазами парад планет решили воспользоваться десятки иркутян. Ночью 26 июня на набережной залива Якоби работало девять телескопов, сообщается на странице «ВКонтакте» Иркутского планетария. Наблюдатели увидели Сатурн, Юпитер, Марс, Венеру и Луну. А вот Меркурий рассмотреть не удалось — планету скрыла утренняя заря.

«С настоящим триумфом прошли ночью 26 июня наблюдения парада планет, организованные Иркутским планетарием и Иркутским региональным астрономическим обществом. На заливе Якоби буквально яблоку было негде упасть. Большое спасибо всем, кто пришёл наблюдать планеты в телескоп, и всем, кто нашёл для себя возможность поддержать рублём наш Астрономический фестиваль в Качугском районе — удалось собрать 28 050 рублей!», — говорится в сообщении.

Накануне наблюдения астрономического явления директор планетария Павел Никифоров разрушил несколько мифов о нем. Парад планет — это не когда все планеты выстраиваются в одну линию от Солнца. При такой ситуации не получится увидеть все планеты сразу — одни будут видны, когда Солнца на небе не будет, а другие - нет, поскольку будут находиться рядом с Солнцем. Парадом планет называют ситуацию, когда несколько планет можно наблюдать на небе одновременно, находясь в определенной точке. Как правило, одну-две планеты можно увидеть практически всегда, но для парада этого недостаточно. Чёткого определения «парада планет» нет, но больше трёх — уже яркое событие.

Часто высказывается мнение, что парад планет — это редкое явление, случается раз в 18 (20, 100, 1000) лет. В реальности предыдущий такой парад планет — утренний, с участием Сатурна, Юпитера, Марса, Венеры и Меркурия — мы наблюдали в феврале 2016 года, всего шесть лет назад. Кстати, условия наблюдения были лучше, чем сейчас, летом — планеты были выше над горизонтом. Летом наблюдению часто мешают облачность и задымление.

Еще один миф — во время парада планеты выстраиваются на небе в прямую линию. Это не так — достаточно посмотреть в любой программе-симуляторе звёздного неба, например, на сайте Астронет или в Стеллариуме. Или посетить экскурсию по звёздному небу в планетарии.

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По материалам: irk

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