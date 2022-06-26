В июне Cбербанк ожидает двукратный рост потребительского кредитования
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В июне Cбербанк ожидает двукратный рост потребительского кредитования

По итогам июня в Сбере ожидают двукратного роста объёмов выдач потребительских кредитов и кредитов на рефинансирование по сравнению с маем, когда банк предоставил клиентам 67 миллиардов рублей. Эксперты связывают стремительно восходящий тренд с улучшением условий кредитования, ведь за май-июнь минимальная ставка по кредитам на любые цели в Сбере снизилась сразу на пять процентных пунктов, сообщает пресс-служба ПАО «Сбербанк».

Подробнее о потребительских кредитах Сбера — на на сайте банка.

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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