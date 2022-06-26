В Эстонии оценили отказ от импорта из России и Белоруссии в 860 миллионов евро

Вадим Карасев

Эстония потеряет 860 миллионов евро из-за отказа от импорта из Белоруссии и России

Полное прекращение импорта из России и Белоруссии обойдется Эстонии в 860 миллионов евро. Об этом говорится в кратком докладе Центра мониторинга развития республики «Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии».

Сильнее всего такое решение отразится на сфере логистики, металлургии и лесной промышленности. Отмечается, что замещение импорта осложняется тем, что аналогичные товары из других стран стоят намного больше. Так, отказ от российских товаров при производстве изделий из металла обойдется дороже на 63 процента, в деревообработке — на 28 процентов, в логистике — на 31 процент.

Авторы доклада написали, что анализировали только влияние прямых факторов. Однако косвенное влияние на убытки Эстонии также может оказать и подорожание топлива и электроэнергии, связанное с антироссийскими санкциями.

23 июня сообщалось, что премьер Эстонии Кая Каллас призвала потерпеть и дождаться эффекта от санкций против России. По ее словам, последствия ограничительных мер «должно почувствовать также население России, потому что если вы посмотрите, уровень поддержки [президента РФ Владимира] Путина очень высокий».



