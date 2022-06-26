В Москве началась церемония прощания с Юрием Шатуновым

Вадим Карасев

В Москве началась траурная церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым

В Москве в Прощальном зале Троекуровского кладбища началась траурная церемония прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Издание сообщает, что десятки поклонников и коллег пришли проститься с исполнителем. Известно, что очередь они начали занимать с двух часов ночи. По информации, люди поют песни артиста.

Отмечается, что воспитанники детского дома, в котором рос Шатунов, передали плюшевого медведя. «Вынесли игрушку, сказали передать Юре», — констатировала участница церемонии из Оренбурга.

48-летний певец скончался от обширного инфаркта. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

24 июня действиями сотрудников Домодедовской скорой помощи, к которым поступил музыкант Юрий Шатунов, заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудникам медучреждения может грозить до пяти лет лишения свободы из-за преступной халатности, повлекшей смерть пациента (статья 293 УК РФ).

