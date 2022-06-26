В Москве сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым
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В Москве сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым

В Москве сотни людей пришли проститься с Юрием ШатуновымВ Москве на Троекуровском кладбище сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

В Москве на Троекуровском кладбище сотни поклонников пришли проститься с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщают РИА Новости.

Перед входом на кладбище выстроилась большая очередь, многие люди пришли с белыми розами в руках. Известно, что очередь они начали занимать с двух часов ночи.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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