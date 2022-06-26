В Москве сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым
Сегодня, 12:55 Вадим КарасевВ Москве на Троекуровском кладбище сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым
В Москве на Троекуровском кладбище сотни поклонников пришли проститься с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщают РИА Новости.
Перед входом на кладбище выстроилась большая очередь, многие люди пришли с белыми розами в руках. Известно, что очередь они начали занимать с двух часов ночи.
По материалам: lenta.ru