В МВД утвердили требования к оружию самообороны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В МВД утвердили требования к оружию самообороны

В МВД утвердили требования к оружию самообороны

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о криминалистических требованиях к техническим характеристикам оружия самообороны, которое позволено применять в стране. Например, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов для ведения огня очередями.

Магазин такого оружия не должен содержать более девяти патронов, на стреляных гильзах должны оставаться следы оружия с характерными признаками для идентификации. Такие же требования установлены и для травматического оружия. Также оно не должно изготавливаться из боевого ручного стрелкового и служебного огнестрельного оружия, а конструкция не должна позволять вести огонь патронами к "огнестрелу".


Согласно приказу, новые требования устанавливаются и в отношении газовых пистолетов, револьверов, механических распылителей, аэрозольным и прочим устройствам, снаряженным слезоточивыми или раздражающими веществами. Что касается электрошокеров, то для них должны быть предусмотрены маркировочные обозначения индивидуального номера.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов рассказал о подготовке законопроекта, согласно которому владельцы огнестрельного оружия будут обязаны надевать специальные жилеты или знаки отличия.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Британия призвала Канаду помочь Украине оружием
Британия призвала Канаду помочь Украине оружием
Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км
Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км
В МВД утвердили требования к оружию самообороны
В МВД утвердили требования к оружию самообороны
Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные деньги
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного: создатель «Ласкового мая» Кузнецов простился с Шатуновым
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного:
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют

Топ на сегодня

Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Названо число отказавшихся от российского газа стран ЕС
Названо число отказавшихся от российского газа стран ЕС

Еще по теме

В Госдуме уточнили право прокуроров на оружие
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия раскрыли в Москве
ФСБ пресекла канал поставок оружия из Евросоюза в Россию
СБ Украины обнаружила арсенал оружия у жителя Киева