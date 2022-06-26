В МВД утвердили требования к оружию самообороны

Вадим Карасев

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о криминалистических требованиях к техническим характеристикам оружия самообороны, которое позволено применять в стране. Например, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов для ведения огня очередями.

Магазин такого оружия не должен содержать более девяти патронов, на стреляных гильзах должны оставаться следы оружия с характерными признаками для идентификации. Такие же требования установлены и для травматического оружия. Также оно не должно изготавливаться из боевого ручного стрелкового и служебного огнестрельного оружия, а конструкция не должна позволять вести огонь патронами к "огнестрелу".

Согласно приказу, новые требования устанавливаются и в отношении газовых пистолетов, револьверов, механических распылителей, аэрозольным и прочим устройствам, снаряженным слезоточивыми или раздражающими веществами. Что касается электрошокеров, то для них должны быть предусмотрены маркировочные обозначения индивидуального номера.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов рассказал о подготовке законопроекта, согласно которому владельцы огнестрельного оружия будут обязаны надевать специальные жилеты или знаки отличия.