В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ

В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ

В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школКомитет ГД по обороне предложил принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ

Комитет Госдумы по обороне предложил принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ. Предполагается внесение поправок к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе», которые предполагают принимать в ряды российской армии на контрактной основе мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву. Документ опубликован на сайте законодательного органа.

Поправки будут рассмотрены во втором чтении 28 июня. Авторами являются депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.

Заключать контракт смогут только молодые люди, достигшие совершеннолетия. Предполагается снижение образовательного ценза. По действующему законодательству, вступить в ряды армии на контрактной основе могут выпускники техникумов и профтехучилищ со средним профессиональным образованием.

Служить по контракту в России могут военнослужащие, которые уже проходят службу по призыву, но до этого получили высшее образование, также военнослужащие по призыву, прослужившие не менее трех месяцев, граждане, пребывающие в запасе, иностранцы, законно находящиеся на территории России, но только один раз, россиянки, не пребывающие в запасе, иные категории, согласно указам и актам, подписанным президентом РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Одобренный главой государства закон отменяет возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им дается право заключать первый контракт о прохождении военной службы в российской армии.


# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

К чему готовиться во второй летний месяц: астрологический прогноз на июль 2022 года по знакам зодиака
К чему готовиться во второй летний месяц: астрологический прогноз на
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению
Девушка с определенными "достоинствами" на аттракционе "Рогатка"
Девушка с определенными "достоинствами" на аттракционе
Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов
Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов
В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде
F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде
МакSим прямо во время выступления сбила с ног напавшая на нее фанатка
МакSим прямо во время выступления сбила с ног напавшая на нее фанатка
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в субботу
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в субботу
Самолет-зондировщик вызвал искусственные осадки для тушения пожаров в Катангском районе
Самолет-зондировщик вызвал искусственные осадки для тушения пожаров в
Сергей Пенкин рассказал о своей эмиграции
Сергей Пенкин рассказал о своей эмиграции
Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть
Николай Цискаридзе рассказал о популярности
Николай Цискаридзе рассказал о популярности

Топ на сегодня

В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о саундтреке к передаче «В мире животных» (фото + видео)
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и лицемерие в шоу-бизнесе
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области

Еще по теме

Иностранцы смогут служить по контракту в российской армии только один раз
По контракту военным можно будет служить один год
Граждане Южной Осетии смогут служить в российской армии
Выпускники колледжей смогут заключить контракт с армией без прохождения «срочной»