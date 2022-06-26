В СМИ рассказали о "коммандос" США, тайно участвующих в украинском конфликте
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В СМИ рассказали о "коммандос" США, тайно участвующих в украинском конфликте

В СМИ рассказали о "коммандос" США, тайно участвующих в украинском конфликте

На Украине тайно действуют подразделения специального назначения некоторых стран Североатлантического альянса - это так называемые "коммандос" из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Канады и Литвы, сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

"Несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что не будет вводить американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжали тайно действовать в стране, в основном, в Киеве. Несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работают внутри Украины".

Авторы публикации подчеркнули, что в задачу этих бойцов входит передача Киеву "огромного объема разведданных". При этом Вашингтон еще до начала спецоперации отозвал полторы сотни своих военных инструкторов, которые работали на Украине.


"Но коммандос либо остались, либо с тех пор выезжали и въезжали в страну, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал поставки оружия и другой помощи, сообщили три американских чиновника", - говорится в сообщении.

Присутствие "коммандос" намекает на масштабы тайных усилий по оказанию помощи Киеву. При этом военные не находятся на линии фронта с ВСУ - ни консультируют их из своих штаб-квартир в разных частях республики. В то же время, ощущается их разведподдержка на поле боя. В Германии "для координации военной помощи украинским коммандос и другим войскам" создана спецструктура, в которую вошли до 20 стран.

В свою очередь, министр американской армии Кристин Вормут рассказала, что эта структура "помогает управлять потоком оружия и техники на Украину":

"Мы пытаемся координировать перемещение всех этих различных грузов".

Напомним, что иностранные наемники ищут возможности возвратиться на родину с Украины, поскольку постоянно несут потери. Американские военные признались, что им выдают плохое обмундирование и оружие, а гибнут они часто потому, что просто не знают местонахождение противника.

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По материалам: uposters.ru

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