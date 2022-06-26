В Сочи из-за ливней повреждено около 100 домов
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В Сочи из-за ливней повреждено около 100 домов

В Сочи из-за ливней повреждено около 100 домов

Из-за обильных осадков в ночь с 23 на 24 июня в Сочи повреждены 98 домов в 11 населенных пунктов. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте городской администрации.

В настоящий момент городские власти готовят пакет документов для выплаты компенсаций жителям. Всего в поврежденных домах проживает 392 человека.

Продолжаются поиски туристов, машины которых унесло в море, сообщает городская администрация. «К работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна», — говорится в сообщении.

В результате стихии пострадал ряд объектов Сочинского национального парке, частично подтоплены территории Головинского участкового лесничества. На 50% разрушены настилы, мосты, размыта тропиночная сеть на популярном туристическом объекте «33 водопада».

Штормовое предупреждение на территории всего Краснодарского края до 27 июня. Согласно предупреждению, возможны ливни, подъем уровня воды в реках и форсирование смерчей над морем.

Режим действия чрезвычайной ситуации введен в микрорайонах Головинка и Солоники, селах Алексеевское, Зубова Щель, Каткова Щель, Марьино, Татьяновке, поселке Мирном и аулах Тхагапш, Малый Кичмай и Большой Кичмай.

 

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По материалам: pnp.ru

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