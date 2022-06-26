В США оценили число попадающих в зону риска женщин из-за отмены права на аборты
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В США оценили число попадающих в зону риска женщин из-за отмены права на аборты

В США оценили число попадающих в зону риска женщин из-за отмены права на абортыИнститут Гаттмахера заявил, что отмена права на аборты в США затронет до 40 млн женщин

В США заявили, что отмена права на аборты затронет до 40 миллионов женщин, из-за решения Верховного суда в зоне риска окажется более половины американок детородного возраста. Такую оценки дают подсчеты американского института Гаттмахера, передает ТАСС.

В перспективе запрет на прерывание беременности может затронуть 26 штатов, где проживает 58 процентов местных жительниц, которым теоретически может потребоваться подобная возможность.

По оценкам экспертов, 23 из 26 штатов определенно запретят аборты, еще три из них — Небраска, Индиана и Монтана — остаются под вопросом.

24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Уже почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Поводом стало обращение Джейн Роу (псевдоним Нормы Маккорви). Она утверждала, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Решение суда по этому делу стало одним из наиболее политически значимых решений в США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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