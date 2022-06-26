Валерия рухнула со сцены
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Валерия рухнула со сцены

Валерия рухнула со сцены
Певица Валерия сообщила о своих травмах. Настоящий звездопад случился в последние дни. На службе поскользнулся и упал Патриарх Кирилл, одержимая фанатка повалила едва вернувшуюся на сцену певицу МакSим во время концерта. А теперь армию падающих звезд пополнила и Валерия. Она сама выложила видео чрезвычайного происшествия в своем микроблоге. «Решила проявить солидарность с Патриархом Кириллом, который сегодня поскользнулся и упал на службе. А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую тв-программу.
Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны – одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство», – написала звезда. И тут же получила утешительную волну от поклонников и коллег. Сочувствие проявили Филипп Киркоров, Саша Савельева, Алсу. «Божечки, аж вскрикнул! Лера береги себя Пусть ушиб быстро-быстро пройдет! Хорошо, что на улыбке в итоге! Но признаюсь честно все-таки даже изящно выглядит! Ведь в падениях я тоже разбираюсь теперь», — эмоционально отреагировал Дима Билан. Стоит заметить, что падение случилось под бурные аплодисменты зрителей, которые приветствовали исполнительницу.
# Шоу-бизнес Валерия, певица
По материалам: z-aya

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