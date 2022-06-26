Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют

Сегодня, 26 июня, в честь празднования Дня молодежи в 22:00 у памятника Александру Третьему в Иркутске в рамках молодёжного фестиваля запустят салют. Об этом журналисту IRK.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.

Праздничная программа фестиваля началась на этой площадке в 16:00. Различные интерактивы и игры представили четыре ведущих вуза региона — ИГУ, ИРНИТУ, БГУ и ИрГУПС. На сцене выступают молодежные творческие коллективы Иркутска.