Виктория Боня рассказала о своем возрасте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Боня рассказала о своем возрасте

Виктория Боня рассказала о своем возрасте
42-летняя ведущая Виктория Боня заявила, что не боится стареть. Модель довольна своим внешним видом. Виктория избегает кардинальных методов при уходе за лицом и телом. По словам Бони, хорошо выглядеть ей помогают спорт, правильное питание, уходовые косметологические процедуры и регулярный массаж. Теледива заверила, что не страшится возраста. «Я отношусь к своим годам как к богатству. А если серьезно, то я в восторге от себя сегодняшней. Считаю, что выгляжу лучше, чем 20 лет назад. Не боюсь постареть, и совсем не имею никаких комплексов из-за возраста», — сообщила Боня.
Виктория опубликовала фото британской королевы. 96-летнюю Елизавету II, которая в последнее время почти не появляется на публике из-за проблем со здоровьем, запечатлели верхом на лошади. Несмотря на возврат, Ее Величество пока не отказывает себе в любимом досуге – конных прогулках. «Всегда на коне: 96-летняя Елизавета II снова верхом, несмотря на проблемы со здоровьем. Мне одной кажется, что это ее двойник?» — задалась вопросом Боня.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

Последние новости

Умерла актриса Альбина Тиханова
Умерла актриса Альбина Тиханова
Умерла актриса сериала «Каменская» Альбина Тиханова
Умерла актриса сериала «Каменская» Альбина Тиханова
"Голова болит сильно": Григория Лепса заподозрили в пересадке волос
"Голова болит сильно": Григория Лепса заподозрили в
Какое наследство оставил Пьер Нарцисс
Какое наследство оставил Пьер Нарцисс
Yuga Labs подала иск против создателя «поддельных» токенов BAYC
Yuga Labs подала иск против создателя «поддельных» токенов BAYC
Виктория Боня рассказала о своем возрасте
Виктория Боня рассказала о своем возрасте
Валерия рухнула со сцены
Валерия рухнула со сцены
Уже завтра завершится Summer Game Fest Demo, последний шанс опробовать 30+ игр
Уже завтра завершится Summer Game Fest Demo, последний шанс
Захарова заявила о попытках Лондона скрыть крах монархии
Захарова заявила о попытках Лондона скрыть крах монархии
Павел Глоба в гороскопе на 27 июня 2022 года рекомендует уделить внимание близким людям
Павел Глоба в гороскопе на 27 июня 2022 года рекомендует уделить
Умер Юрий Шатунов: солист группы "Ласковый май". Причина смерти
Умер Юрий Шатунов: солист группы "Ласковый май". Причина
Skull & Bones получает рейтинг от ESRB, только для новых консолей
Skull & Bones получает рейтинг от ESRB, только для новых консолей

Топ на сегодня

Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Трейдер рассказал о наиболее вероятном движении цены биткоина
Трейдер рассказал о наиболее вероятном движении цены биткоина
Вестник DeFi: команда Chainlink анонсировала стейкинг, а хакеры взломали Horizon на $100 млн
Вестник DeFi: команда Chainlink анонсировала стейкинг, а хакеры

Еще по теме

Поклонники не оценили новый снимок Виктории Бони
Виктория Боня: «Давно не колю ботокс»
Виктория Боня ответила на заявление порнопродюсера Александра Волкова
Виктория Боня показала очередную коррекцию лица (ФОТО)