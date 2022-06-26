Виктория Боня рассказала о своем возрасте

42-летняя ведущая Виктория Боня заявила, что не боится стареть. Модель довольна своим внешним видом. Виктория избегает кардинальных методов при уходе за лицом и телом. По словам Бони, хорошо выглядеть ей помогают спорт, правильное питание, уходовые косметологические процедуры и регулярный массаж. Теледива заверила, что не страшится возраста. «Я отношусь к своим годам как к богатству. А если серьезно, то я в восторге от себя сегодняшней. Считаю, что выгляжу лучше, чем 20 лет назад. Не боюсь постареть, и совсем не имею никаких комплексов из-за возраста», — сообщила Боня.Виктория опубликовала фото британской королевы. 96-летнюю Елизавету II, которая в последнее время почти не появляется на публике из-за проблем со здоровьем, запечатлели верхом на лошади. Несмотря на возврат, Ее Величество пока не отказывает себе в любимом досуге – конных прогулках. «Всегда на коне: 96-летняя Елизавета II снова верхом, несмотря на проблемы со здоровьем. Мне одной кажется, что это ее двойник?» — задалась вопросом Боня.