Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дороге
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дороге

Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дороге

Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дорогеПод Самарой четыре пассажира и водитель погибли в ДТП после вылета машины Opel в кювет

В селе Камышла Самарской области машина врезалась в сарай, в результате пять человек погибли. Об этом в воскресенье, 26 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным ведомства, в 2:15 ночи по местному времени (01:15 мск) водитель автомобиля Opel не справился с управлением и вылетел с дороги в левый кювет. В результате он и четверо пассажиров скончались на месте.

После этого, как пишут РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Самарской области, на месте аварии возник пожар, его потушили в 3:05 по местному времени (2.05 мск) на площади 25 квадратных метров. По сведениям «Интерфакса», водитель в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

8 июня сообщалось, что два человека погибли в ДТП с фурой на российской трассе.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дороге
Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской
Почему не женился на Бельской и развелся с Макеевой. Неудачи Глеба Матвейчука до второго брака
Почему не женился на Бельской и развелся с Макеевой. Неудачи Глеба
Чебурашка станет героем полнометражного фильма - первый взгляд на фильм "Чебурашка"
Чебурашка станет героем полнометражного фильма - первый взгляд на
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь»,
Call of Duty: Modern Warfare 2 получит режим в стиле Escape from Tarkov, сообщает инсайдер
Call of Duty: Modern Warfare 2 получит режим в стиле Escape from
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в августе
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
У берегов Японии с горящего парома эвакуировали 25 россиян
У берегов Японии с горящего парома эвакуировали 25 россиян
Медведев пообещал отключить Молдавии газ: "Насладятся санкциями, еще не попав в ЕС"
Медведев пообещал отключить Молдавии газ: "Насладятся санкциями,
Минобороны РФ: ВКС нанесли удары по корпусам завода «Мегатекс»
Минобороны РФ: ВКС нанесли удары по корпусам завода «Мегатекс»
Double Fine собирает команду для работы над новым необъявленным проектом
Double Fine собирает команду для работы над новым необъявленным

Топ на сегодня

Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о саундтреке к передаче «В мире животных» (фото + видео)
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о
Трое пассажиров пострадали при столкновении «Волги» с деревом на Рабочего Штаба
Трое пассажиров пострадали при столкновении «Волги» с деревом на
В сообществе Lido предложили ограничить долю протокола в стейкинге Ethereum 2.0
В сообществе Lido предложили ограничить долю протокола в стейкинге
Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из Северодонецка
Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из
СМИ: Goldman Sachs привлечет $2 млрд для покупки активов Celsius Network
СМИ: Goldman Sachs привлечет $2 млрд для покупки активов Celsius

Еще по теме

В аварии в Башкирии погибли три человека
В ДТП с грузовиком в Рязанской области погибли пять человек
Два грузовика и легковушка столкнулись в Подмосковье
Пять авто столкнулись в смертельном ДТП под Новосибирском