Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного: создатель «Ласкового мая» Кузнецов простился с Шатуновым

Известие о смерти Шатунова сильно подкосило Сергея Кузнецова. Несмотря на плохое самочувствие, композитор прилетел в Москву, чтобы провести близкого друга в последний путь.

Сергей Кузнецов находится в подавленном состоянии из-за потери близкого друга. Он долго стоял у гроба с телом певца и будто бы мысленно беседовал с ним. Чуть позже Сергей пообщался с прессой и вспомнил последний разговор с Юрием. «Ладно, Кузька, пошел я работать. Такими словами он закончил наш последний разговор», — делится наставник.

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Шатунов всегда помогал Кузнецову. Дело в том, что основатель группы и автор ее хитов не получал авторских отчислений. Певец знал о трудном материально положении товарища, ведь из-за Андрея Разина, Сергей был лишен прав на собственное творчество. Кузнецов получает пенсию и живет с мамой. До последних дней жизни Юрий поддерживал давнего друга.