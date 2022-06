Yuga Labs подала иск против создателя «поддельных» токенов BAYC

Создатели NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) подали в суд на художника Райдера Риппса. Компания Yuga Labs обвинила его в выпуске и продаже «поддельных» токенов, которые обесценивают оригинальные работы.

(2/2) ... us and the BAYC community, we have filed a lawsuit against the responsible parties. We will continue exploring and pursuing all legal options at our disposal.