Yuga Labs подала иск против создателя «поддельных» токенов BAYC
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Yuga Labs подала иск против создателя «поддельных» токенов BAYC

Yuga Labs подала иск против создателя «поддельных» токенов BAYC


Создатели NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) подали в суд на художника Райдера Риппса. Компания Yuga Labs обвинила его в выпуске и продаже «поддельных» токенов, которые обесценивают оригинальные работы. 



«Чтобы положить конец постоянным нарушениям и другим незаконным попыткам нанести вред нам и сообществу BAYC, мы подали иск против ответственных сторон. Мы продолжим изучать и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении юридические возможности», — говорится в заявлении компании.


Twitter-аккаунт The Bored Ape Gazette опубликовал полную версию документа. Согласно иску, в попытке «обесценить» NFT-коллекцию Риппс «наводнил рынок токенами-подражателями, использовав оригинальные изображения Bored Ape Yacht Club и назвав их RR/BAYC».



Yuga Labs рассчитывает добиться решения, которое бы запретило Риппсу и его партнерам «осуществлять дальнейшее вмешательство в ее перспективные экономические отношения». Компания также требует возмещения убытков и судебных расходов. 


В январе 2022 года Риппс опубликовал статью, в которой назвал коллекцию BAYC «расистской» и обвинил ее создателей в использовании символики нацистов. Например, он отметил, что логотип линейки похож на «Мертвую голову». 


В июне схожим мнением поделился ютубер Philion. По его словам, NFT от Yuga Labs содержат расистские карикатуры на чернокожих и азиатов, а символика и язык коллекции «похожи на то, что применяли нацисты».


24 июня основатели Yuga Labs ответили на обвинения Риппса и Philion. В опубликованном заявлении команда назвала эти претензии «надуманными». 


«Мы стали объектом безумной кампании по дезинформации, обвиняющей нас — группу еврейских, турецких, пакистанских и кубинских друзей — в том, что мы суперсекретные нацисты. [...] Тролли продолжают распространять в сети нелепые теории заговора и использовать это для продажи поддельных NFT», — написали разработчики. 


Напомним, ранее Eminem и Snoop Dogg выпустили клип в коллаборации с коллекцией BAYC. В видеоролике From The D 2 The LBC исполнители предстали в образе анимированных обезьян.

# Экономика bored ape, nft, суд, новости
По материалам: ForkLog

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