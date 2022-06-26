Yuga Labs подала иск против создателя «поддельных» токенов BAYC

Создатели NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) подали в суд на художника Райдера Риппса. Компания Yuga Labs обвинила его в выпуске и продаже «поддельных» токенов, которые обесценивают оригинальные работы.

(2/2) ... us and the BAYC community, we have filed a lawsuit against the responsible parties. We will continue exploring and pursuing all legal options at our disposal. — Yuga Labs (@yugalabs) June 25, 2022

«Чтобы положить конец постоянным нарушениям и другим незаконным попыткам нанести вред нам и сообществу BAYC, мы подали иск против ответственных сторон. Мы продолжим изучать и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении юридические возможности», — говорится в заявлении компании.

Twitter-аккаунт The Bored Ape Gazette опубликовал полную версию документа. Согласно иску, в попытке «обесценить» NFT-коллекцию Риппс «наводнил рынок токенами-подражателями, использовав оригинальные изображения Bored Ape Yacht Club и назвав их RR/BAYC».

FULL DOCUMENT » @yugalabs Announced That It Filed A Lawsuit Today.



Here’s The full 43 Page Suit: pic.twitter.com/ZtSrY0zlhh — The Bored Ape Gazette🍌 (@BoredApeGazette) June 25, 2022

Yuga Labs рассчитывает добиться решения, которое бы запретило Риппсу и его партнерам «осуществлять дальнейшее вмешательство в ее перспективные экономические отношения». Компания также требует возмещения убытков и судебных расходов.

В январе 2022 года Риппс опубликовал статью, в которой назвал коллекцию BAYC «расистской» и обвинил ее создателей в использовании символики нацистов. Например, он отметил, что логотип линейки похож на «Мертвую голову».

В июне схожим мнением поделился ютубер Philion. По его словам, NFT от Yuga Labs содержат расистские карикатуры на чернокожих и азиатов, а символика и язык коллекции «похожи на то, что применяли нацисты».

24 июня основатели Yuga Labs ответили на обвинения Риппса и Philion. В опубликованном заявлении команда назвала эти претензии «надуманными».

«Мы стали объектом безумной кампании по дезинформации, обвиняющей нас — группу еврейских, турецких, пакистанских и кубинских друзей — в том, что мы суперсекретные нацисты. [...] Тролли продолжают распространять в сети нелепые теории заговора и использовать это для продажи поддельных NFT», — написали разработчики.

Напомним, ранее Eminem и Snoop Dogg выпустили клип в коллаборации с коллекцией BAYC. В видеоролике From The D 2 The LBC исполнители предстали в образе анимированных обезьян.