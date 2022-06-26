Захарова назвала «чудовищным» заявление британского премьера
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Захарова назвала «чудовищным» заявление британского премьера

Захарова назвала «чудовищным» заявление британского премьера

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «чудовищным» заявления премьер-министра Великобритании о последствиях попыток уладить конфликт на Украине.

В воскресенье в ходе встречи в Германии глава британского правительства Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что попытки уладить конфликт на Украине будут способствовать лишь сохранению нестабильности и усилению позиций России.

Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, это лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор».  «Вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», — отметила она.

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По материалам: pnp.ru

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