Захарова заявила о попытках Лондона скрыть крах монархии

Вадим Карасев

Мария Захарова: Лондон пытается скрыть крах монархии, говоря о ядерном оружии России

Британское правительство пытается скрыть внутриполитический крах монархии, говоря о ядерной угрозе со стороны России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

По ее словам, Лондон пугает население российскими ядерными бомбами для того, чтобы отвлечь внимание от «бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов».

Захарова отметила, что такой прием истеблишмент использует еще с 1982 года. Тогда была опубликована книга доцента Ланкастерского университета доктора Магнуса Кларка под названием «Уничтожение Британии в ядерной войне», в которой красочно описывались последствия ядерного нападения СССР на Британские острова.

Официальный представитель МИД, назвав эту книгу «ментальными отходами западной пропаганды», обратила внимание на то, что в ней есть и трезвые оценки, за которые Кларка в наши дни точно бы «отменили». Среди таких — цитата о том, что «по существу, никогда не было никакой советской угрозы Западу. Создание НАТО не было ответом на советскую угрозу. Советская "военная угроза" была изобретением США, которые с 1946 года и до настоящего времени питают глубокую подозрительность к СССР главным образом из-за его отказа согласиться с американскими планами «перекройки карты мира».

Ранее сообщалось, что Мария Захарова объяснила предоставление статуса кандидатов на членство в Евросоюзе (ЕС) Украине и Молдавии продолжением линии Брюсселя на «активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России».