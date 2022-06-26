Жанна Эппле рассказала, как ее обманула аферистка

Актриса Жанна Эппле поделилась тем, как к ней втерлись в доверие. Недавно актриса столкнулась с аферисткой, которая представилась ее племянницей, но в ходе расследования выяснилось, что девушка соврала. 57-летняя артистка пожаловалась на то, что к известным людям, и к ней в том числе, часто обращаются люди с просьбой помочь финансово. Именно поэтому в последнее время она старается ни с кем не общаться. Однако во время пандемии коронавируса в ее жизни появилась девушка Виктория, которая представилась дочерью троюродного брата Жанны. Блондинка знала подробности жизни актрисы, даже о доме, в котором когда-то жила Эппле. Поэтому звезда телеэкранов решила помочь племяннице. «В ее послании было очень много деталей, очень точных. Которые доказали мне какое-то родство. Она знала больше меня об истории семьи. Конечно, она меня тогда подкупила», — рассказала актриса. Более того, актриса пригласила Викторию к себе в Москву, чтобы помочь ей поступить в театральный институт. «Она не без способностей. У нее было много свободного времени. Она очень теплый человек. Поскольку у меня сыновья, мне, наверное, всегда хотелось иметь дочь, поэтому у нас с ней произошла эмоциональная связь. Я начала ей дарить одежду», — поделилась подробностями общения с аферисткой Эппле.Затем девушка попросила занять деньги на квартиру и Жанна дала. Деньги Виктория спустя время вернула. «Но потом была просьба о более большой сумме для открытия бизнеса. А через какое-то время она пригласила меня к себе в квартиру. Я увидела паспорт. Для меня это было большое искушение, я в него заглянула… По паспорту она была Владимировна, хотя моего брата зовут Андрей. Она начала выкручиваться, плакать…», — заявила звезда сериала «Бальзаковский возраст или все мужики». Однако когда женщины встретились в студии программы «На самом деле» племянница не хотела видеться с отцом, мол, она с ним в ссоре. Тем не менее, Андрей Стрекалов пришел на шоу со своей настоящей дочерью и поведал неприятную информацию — Вика не является его дочерью. «Викторию я, конечно, знаю. Она работала в моем кафе уборщицей. Пришла девушка с улицы и просила, есть ли работа. Она проработала несколько месяцев», — рассказал мужчина в студии программы «На самом деле» на Первом канале. Обманщица долгое время бунтовала против этой информации и заявила, что вообще не знает Стрекалова и никогда не работала в кафе. Но пришедшая в студию мать, пояснила, что дочь пошла на такую авантюру, потому что у них сложная финансовая ситуация.