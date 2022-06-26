Жанна Эппле рассказала, как ее обманула аферистка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жанна Эппле рассказала, как ее обманула аферистка

Жанна Эппле рассказала, как ее обманула аферистка
Актриса Жанна Эппле поделилась тем, как к ней втерлись в доверие. Недавно актриса столкнулась с аферисткой, которая представилась ее племянницей, но в ходе расследования выяснилось, что девушка соврала. 57-летняя артистка пожаловалась на то, что к известным людям, и к ней в том числе, часто обращаются люди с просьбой помочь финансово. Именно поэтому в последнее время она старается ни с кем не общаться. Однако во время пандемии коронавируса в ее жизни появилась девушка Виктория, которая представилась дочерью троюродного брата Жанны. Блондинка знала подробности жизни актрисы, даже о доме, в котором когда-то жила Эппле. Поэтому звезда телеэкранов решила помочь племяннице. «В ее послании было очень много деталей, очень точных. Которые доказали мне какое-то родство. Она знала больше меня об истории семьи. Конечно, она меня тогда подкупила», — рассказала актриса. Более того, актриса пригласила Викторию к себе в Москву, чтобы помочь ей поступить в театральный институт. «Она не без способностей. У нее было много свободного времени. Она очень теплый человек. Поскольку у меня сыновья, мне, наверное, всегда хотелось иметь дочь, поэтому у нас с ней произошла эмоциональная связь. Я начала ей дарить одежду», — поделилась подробностями общения с аферисткой Эппле.
Затем девушка попросила занять деньги на квартиру и Жанна дала. Деньги Виктория спустя время вернула. «Но потом была просьба о более большой сумме для открытия бизнеса. А через какое-то время она пригласила меня к себе в квартиру. Я увидела паспорт. Для меня это было большое искушение, я в него заглянула… По паспорту она была Владимировна, хотя моего брата зовут Андрей. Она начала выкручиваться, плакать…», — заявила звезда сериала «Бальзаковский возраст или все мужики». Однако когда женщины встретились в студии программы «На самом деле» племянница не хотела видеться с отцом, мол, она с ним в ссоре. Тем не менее, Андрей Стрекалов пришел на шоу со своей настоящей дочерью и поведал неприятную информацию — Вика не является его дочерью. «Викторию я, конечно, знаю. Она работала в моем кафе уборщицей. Пришла девушка с улицы и просила, есть ли работа. Она проработала несколько месяцев», — рассказал мужчина в студии программы «На самом деле» на Первом канале. Обманщица долгое время бунтовала против этой информации и заявила, что вообще не знает Стрекалова и никогда не работала в кафе. Но пришедшая в студию мать, пояснила, что дочь пошла на такую авантюру, потому что у них сложная финансовая ситуация.
# Шоу-бизнес Эппле Жанна
По материалам: z-aya

Последние новости

Николай Цискаридзе рассказал о популярности
Николай Цискаридзе рассказал о популярности
Нашли крайнего в гибели Юрия Шатунова
Нашли крайнего в гибели Юрия Шатунова
Певица Асти высказалась на обвинения Ирины Дубцовой
Певица Асти высказалась на обвинения Ирины Дубцовой
Жанна Эппле рассказала, как ее обманула аферистка
Жанна Эппле рассказала, как ее обманула аферистка
Кремация Юрия Шатунова вызвала скандал
Кремация Юрия Шатунова вызвала скандал
Комплекс Мадонны и блудницы: почему он возникает у мужчин и в чем его опасность
Комплекс Мадонны и блудницы: почему он возникает у мужчин и в чем его
Оценена возможность распространения чумы в России
Оценена возможность распространения чумы в России
Польша выступила против снятия флагов с российских мемориалов
Польша выступила против снятия флагов с российских мемориалов
Глава ФРС рассказал о работе над планом по внедрению CBDC
Глава ФРС рассказал о работе над планом по внедрению CBDC
В июне Cбербанк ожидает двукратный рост потребительского кредитования
В июне Cбербанк ожидает двукратный рост потребительского кредитования
Умер российский балетмейстер-постановщик Николай Кубарь
Умер российский балетмейстер-постановщик Николай Кубарь
Чулпан Хаматова выказалась об оставленном ей благотворительном фонде
Чулпан Хаматова выказалась об оставленном ей благотворительном фонде

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов будет поголовная смена гражданства»
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности

Еще по теме

Аферистка, представившись племянницей, выманила у Жанны Эппле деньги на квартиру
Жанна Эппле рассказала о сексе в ее возрасте
Жанна Эппле высказалась о предсказании Тамары Глобы
Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой