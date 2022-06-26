Жена Константина Ивлева поделилась своими страхами
Сегодня, 20:00
Супруга шеф-повара Константина Ивлева, Валерия рассказала, почему не показывает дочь. В апреле молодая жена шеф-повара Константина Ивлева — Валерия Куденкова — стала матерью. Девочку назвали Никой, но родители не спешат показывать широкой общественности ее лицо. Как призналась Валерия, она считает, что малышка пока не в силах противостоять негативной энергии, а потому боится сглаза. «Зачем ей сейчас злой глаз? Она растет, развивается, крепнет как физически, так морально. В том числе, ее, так сказать энергетическое поле тоже крепнет. Когда буду понимать, что она сама себя энергетически защитит, так и покажу. Ника – дочь медийного человека. Она хоть и такая маленькая, но ей не все рады», — заявила Куденкова.
Она также рассказала, что отказалась от грудного вскармливания, но вовсе не потому, что боится за свою фигуру. «Девочки, почему вы думаете, что если не кормить грудью, то фигура как-то сохраняется? Это вообще не связанные вещи! Я знаю девчонок, которые кормят грудью и отлично сохраняют фигуру, занимаются спортом и так далее. Там вообще есть диета!», — цитирует жену Ивлева Thevoicemag.ru. При этом о причинах, по которым не кормит малышку грудью, Валерия так и не сообщила.
По материалам: z-aya