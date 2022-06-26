Жена Константина Ивлева поделилась своими страхами

Супруга шеф-повара Константина Ивлева, Валерия рассказала, почему не показывает дочь. В апреле молодая жена шеф-повара Константина Ивлева — Валерия Куденкова — стала матерью. Девочку назвали Никой, но родители не спешат показывать широкой общественности ее лицо. Как призналась Валерия, она считает, что малышка пока не в силах противостоять негативной энергии, а потому боится сглаза. «Зачем ей сейчас злой глаз? Она растет, развивается, крепнет как физически, так морально. В том числе, ее, так сказать энергетическое поле тоже крепнет. Когда буду понимать, что она сама себя энергетически защитит, так и покажу. Ника – дочь медийного человека. Она хоть и такая маленькая, но ей не все рады», — заявила Куденкова.Она также рассказала, что отказалась от грудного вскармливания, но вовсе не потому, что боится за свою фигуру. «Девочки, почему вы думаете, что если не кормить грудью, то фигура как-то сохраняется? Это вообще не связанные вещи! Я знаю девчонок, которые кормят грудью и отлично сохраняют фигуру, занимаются спортом и так далее. Там вообще есть диета!», — цитирует жену Ивлева Thevoicemag.ru. При этом о причинах, по которым не кормит малышку грудью, Валерия так и не сообщила.