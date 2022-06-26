Жители Белгородской области получили фейки об эвакуации

Вадим Карасев

МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей приграничных районов Белгородской области

Жителям Белгородской области поступают звонки с иностранных номеров с ложной информацией об эвакуации приграничных с Украиной районов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ведомство опровергло фейковую информацию, распространяемую с целью посеять панику среди людей.

25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 9 июля. Он призвал жителей региона быть бдительными и внимательно смотреть за происходящим на улице, в домах, в брошенных домах, обращать внимание на тех, кто приезжает в область и как себя ведет.

Также в регионе запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.