10 знаменитых блюд, родиной которых являются совсем не те страны, где они стали национальным угощением

Еда — это не только про удовлетворение жизненно важной человеческой потребности, но и про разнообразие вкусов и форм, которые постоянно изменяются благодаря поварам и кондитерам со всего мира.

В мире существует большое количество традиционных блюд, которые, как принято считать, были созданы в той или иной стране. Но иногда оказывается, что это не совсем так. Иногда прародителем блюда является совсем не та страна, лицом которой оно стало. Вот, к примеру, 10 блюд, происхождение которых никак не привязано к месту, где эти самые блюда со временем приобрели статус чуть не национальных лакомств.

Круассаны

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Франция

Настоящая страна происхождения: Австрия

Круассаны глубоко укоренились во французской культуре, но на самом деле были созданы в Вене, Австрия. Считается, что прототипом круассанов послужили австрийские рулетики кипферл. Историки считают, что угощение в форме полумесяца выпекали в монастырских пекарнях. Это угощение считалось частью религиозных обычаев и являлось Пасхальной выпечкой. Первое упоминание о кипферл относится к XII веку.

Рыба и чипсы

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Великобритания

Настоящая страна происхождения: Португалия

Рыба с жареным картофелем стала настолько британским продуктом питания, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль освободил это блюдо от нормирования. Но что удивительно — это блюдо вовсе не британское, а португальское. Считается, что именно португальские евреи-шепарды, спасаясь от религиозных преследований, привезли в Британию в 1400-х годах старинное андалузское блюдо под названием пескадо фрито. Белую рыбу жарили в тонком слое муки, а когда картофель стал популярным в 1800-х годах, то тогда-то он и стал идеальным гарниром.

Мороженое

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Италия

Настоящая страна происхождения: Монголия

Итальянцы известны во всем мире качеством своего мороженого и джелато, поэтому совсем неудивительно, что родиной мороженого принято считать Италию. Тем не менее, как гласит история, истинной родиной десерта является Монголия.



Итак, монгольское мороженое было не совсем тем, которое мы знаем и любим сегодня. К слову, получился десерт совершенно случайно. Говорят, что монгольские всадники везли молоко буйвола или яка через пустыню Гоби вместе с остальной провизией. Когда температура воздуха падала, они продолжали скакать, а взбиваемое движением молоко замерзало. По мере того, как монгольская империя расширялась, росла и популярность этой новой сладости. Считается, что Марко Поло привёз эту идею в Италию в конце 13-го века.

Паста

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Италия

Настоящая страна происхождения: Китай

Принято считать, что паста начала набирать популярность в Италии примерно в 13 веке. Скорее всего, паста была завезена сюда европейскими путешественниками, а они в свою очередь, вероятно, открыли для себя яичную лапшу благодаря арабам-кочевникам, которые завезли ранние формы пасты на запад из Азии.

Стоит отдать должное Италии, которая методом проб и ошибок усовершенствовала яичную лапшу, добавив твёрдые сорта пшеницы, благодаря чему макаронные изделия стали доступными, универсальными, а так же приобрели длительный срок хранения.

Пончики

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: США (Нью-Йорк)

Настоящая страна происхождения: Греция

Dunkin’ Donuts и Krispy Kreme — всего лишь пара крупных американских брендов, которые сделали себе мировое имя исключительно за счёт продажи этого невероятного десерта. На самом деле сердце пончика лежит в Греции. Лукумадес, как их называют, представляют собой маленькие шарики из теста, покрытые медом и грецкими орехами. Они считаются старейшим зарегистрированным десертом, начиная с первых Олимпийских игр в 776 году до н.э., где их давали победителям в качестве «медовых медалей».

Виндалу

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Индия

Настоящая страна происхождения: Португалия

Виндалу является фаворитом индийской еды на вынос и считается чуть не традиционным блюдом. На самом деле, это блюдо было завезено в регион Гоа в Индии португальскими поселенцами в 15 веке, а в Португалии его ели на протяжении столетий до этого события. Поскольку в Индии не было винного уксуса, вместо него использовались ингредиенты местного производства, такие как тамаринд, черный перец и кардамон.

Яйца по-шотландски

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Шотландия

Настоящая страна происхождения: Индия

Непонятно, как эти мясные красавцы попали под шотландский флаг, но факт остаётся фактом — яйцо по-шотландски плотно вошло в традиционное меню, несмотря на свою маленькую тайну. Считается, что вдохновителем послужило блюдо наргизи кофта, которое впервые упоминается в индийской культуре около 500 г. до н.э. Блюдо это состоит из сваренного вкрутую яйца внутри приправленного специями мяса. Вероятно, британцы столкнулись с наргизи кофта во время путешествия по Индии спустя несколько столетий и с радостью переняли этот простой, но вкусный рецепт.

Тикка Масала

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Бангладеш

Настоящая страна происхождения: Шотландия

Куриная тикка возникла на Индийском субконтиненте во времена Империи Мунгалов (район, ныне известный как Бангладеш), и стала популярной примерно в 1600-х годах, что хорошо задокументировано. Но тикка масала — это совсем другое. Обычная тикка представляет собой сухое блюдо из маринованного в специях мяса, приготовленного на углях. А вот тикка масала получается пикантной, сочной и сливочной. Говорят, что в 1970-х годах в Глазго работал индийский шеф-повар, и именно там он разработал блюдо, которое жители Запада считают настоящим индийско-бангладешским угощением.

Шведские фрикадельки

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Швеция

Настоящая страна происхождения: Турция

Это блюдо звучит, как один из самых символичных экспортных товаров скандинавской страны, но на самом деле фрикадельки происходят из региона, который сейчас известен как Турция. Имеется в виду именно рецепт, позаимствованный у турок.

Говорят, что турецкий рецепт был привезен в Скандинавию в 18 веке королём Карлом XII. Известные как köfte, турецкие фрикадельки готовятся из говядины и баранины с обычными ингредиентами, такими как лук, яйца, петрушка, панировочные сухари и соль, шведские же современные фрикадельки обычно готовят из свинины.

Чуррос

Страна, где придумали блюдо по нашему мнению: Испания

Настоящая страна происхождения: Китай

Чуррос — основной продукт испанской уличной кухни во всём мире, но на самом деле это вовсе не испанский десерт.

На самом деле, прототипом этого блюда является вариант любимого китайского завтрака, ютяо, который на самом деле скорее слегка солёный, чем сладкий. Обжаренные во фритюре полоски теста были привезены в Испанию через Португалию в 17 веке, где повара использовали насадку в форме звезды для выдавливания теста. Вот так чуррос и превратилось в сладкое лакомство, которое мы знаем сегодня.