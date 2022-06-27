14 чумовых фото из метро, от которых вы можете испытать шок или рассмеяться в голос

Метро — один из самых удобных видов общественного транспорта. Но почему-то именно там скапливается огромное количество фриков и просто странных людей. Чего только не насмотришься, пока доедешь туда, куда тебе надо. И музыканты с попрошайками просто лапочки по сравнению с некоторыми субъектами.

Предлагаем вам очередную подборку фриков в метро с сайта Topix Offbeat, от которой вы можете испытать легкий шок ("Да что ж это творится?!") или рассмеяться в голос ("Во дают!").

1. Пони в метро. В МЕТРО. ПОНИ...

2. Впрочем, забудьте про пони. КЕНТАВР?! 0_О

3. Вот такой вот удобный стульчик

4. Когда не захотел платить за доставку...

5. Видимо, сильно опаздывает на работу

6. Как пассажиры могут оставаться такими спокойными?

7. У кого-то очень странный художественный вкус. Заказать себе портрет "женщины-кошки", жертвы пластической хирургии. Зачем?

8. Уиииии! Как мило, качельки в метро! Всем, кажется, весело кроме дамы, читающей газету. В ее выражении лица так и написано: "Что за чепуху вы тут устроили?"

9. Мужчину слева явно все устраивает, а вот мужчине справа не повезло

10. И это даже не в Японии! Это лондонское метро

11. Когда у тебя горит дедлайн

12. Кто-то в метро чистит зубы, а кто-то не прочь перекусить по всем правилам, разложив столик

13. Газон! Это же самый настоящий Человек-газон!

14. Всем комфортных и удачных поездок в метро!