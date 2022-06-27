14 смешных косплеев на знаменитостей, сделанных парнем, который умеет мастерить костюмы из подручных средств

Наряды знаменитостей нередко вызывают у нас недоумение. Несмотря на дороговизну, они могут выглядеть достаточно странно и даже нелепо. Парень с отличным чувством юмора по имени Тахиб Акореде также это заметил и решил слегка подшутить над селебрити, воссоздав их прикиды при помощи предметов, которые он нашёл у себя дома. Получившиеся образы парень выложил в социальные сети. В результате реакция пользователей была настолько бурной, что за короткий период на страницу Тахиба в Инстаграме* подписались тысячи человек, сделав из него настоящую интернет-звезду. Вот она сила пародийного искусства!

Ким Кардашьян

В социальных сетях парень подписыватся как «Весёлый Тахиб» (Funny Toheeb). Сегодня за его аккаунтом в Инстаграме* следят более 635 тысяч подписчиков.

Ребекка Ненги Хэмпсон

Карди Би

Джаред Лето

Бейонсе

Наряды Ким Кардашьян часто вдохновляют Тахиба на креатив

Дженнифер Лопес

Тахиб признаётся, что воссоздавать образы знаменитостей не так уж и просто. Иногда ему требуется несколько суток, чтобы найти подходящие материалы дома и правильно их применить, чтобы костюм получился ярким и узнаваемым.

Беверли Ная

Кёртис Джеймс Джексон (50 Cent)

Рианна

Реджина Дэниелс

Карди Би

Шафи Белло

Тахиб мечтает стать знаменитым, чтобы финансово помочь своей семье и порадовать маму, которая поначалу не верила в силы и возможности сына. Однако сегодня, к счастью, она полностью изменила своё мнение.

Джейсон Момоа в роли Аквамена

Народные умельцы те ещё юмористы. Здесь вы можете посмотреть на работы известного косплеера из Бангкока по имени Ануча Саенчарт, являющегося настоящим мастером перевоплощений.

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