15 тысяч гектаров леса горело в Иркутской области утром 26 июня

На утро 26 июня в Иркутской области действовало три лесных пожара, в том числе, два из них в зоне космического мониторинга (зона контроля) на площади порядка 15 тысяч гектаров. Пожары возникли от гроз на расстоянии 270-300 километров от аэропорта села Ербогачен. Это территория крайнего севера на границе с Якутией, в лесотундре, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Люди работают. Это порядка 200 человек пожарных-десантников федерального резерва и Иркутской авиабазы. К тушению приступил самолет-зондировщик Авиалесоохраны. Он искусственно вызывает осадки над возгораниями в Катангском районе. Воздействует на ресурсную облачность пиропатронами с йодистыми серебром. Якутия, в свою очередь, приняла решение прекратить работы в приграничных с наших регионом районах», – написал глава региона.

Ситуацию на месте контролируют первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и министр лесного комплекса Владимир Читоркин. Глава региона дал поручение нарастить силы и средства в районе лесных пожаров.