16 фотографий, которые станут отдушиной перфекциониста, ведь на них запечатлено нечто идеальное
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16 фотографий, которые станут отдушиной перфекциониста, ведь на них запечатлено нечто идеальное

16 фотографий, которые станут отдушиной перфекциониста, ведь на них запечатлено нечто идеальное

В мире столько несовершенных вещей, из-за которых у сторонников порядка и перфекционизма начинает глаз дёргаться так, что никакой ромашковый чай не спасёт. Если вы относите себя к таким людям, оставайтесь, у нас для вас есть островок спокойствия: порция фотографий, на которых запечатлено нечто идеальное и радующее глаз. Наслаждайтесь!

Необычный вид

Этот пейзаж выглядит так, будто кто-то уронил на землю зелёное стеганое одеяло.

Изящный огуречный усик

Идеальная живая изгородь

Идеальные половинки авокадо

Совершенство французской выпечки

Идеальный арбуз без семечек

Весь алфавит в камешках

Лес трав

Эстетика проводов

Прекрасной отражение

Кирпичная арка с идеальными изгибами

То, как разложены футболки на работе моей мамы

Идеальное открытие

Если вы не сразу поняли что это, поясняем: сыр в восковой упаковке.

Идеальный георгин

Станция метро в Торонто

Узор, созданный снегом на парковке

Зима — настоящая художница, способная создавать шедевры. У нас есть подборка об этом.

# Интересное
По материалам: twizz

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