16 фотографий, которые станут отдушиной перфекциониста, ведь на них запечатлено нечто идеальное
Сегодня, 10:30
В мире столько несовершенных вещей, из-за которых у сторонников порядка и перфекционизма начинает глаз дёргаться так, что никакой ромашковый чай не спасёт. Если вы относите себя к таким людям, оставайтесь, у нас для вас есть островок спокойствия: порция фотографий, на которых запечатлено нечто идеальное и радующее глаз. Наслаждайтесь!
Необычный вид
Этот пейзаж выглядит так, будто кто-то уронил на землю зелёное стеганое одеяло.
Изящный огуречный усик
Идеальная живая изгородь
Идеальные половинки авокадо
Совершенство французской выпечки
Идеальный арбуз без семечек
Весь алфавит в камешках
Лес трав
Эстетика проводов
Прекрасной отражение
Кирпичная арка с идеальными изгибами
То, как разложены футболки на работе моей мамы
Идеальное открытие
Если вы не сразу поняли что это, поясняем: сыр в восковой упаковке.
Идеальный георгин
Станция метро в Торонто
Узор, созданный снегом на парковке
Зима — настоящая художница, способная создавать шедевры. У нас есть подборка об этом.
По материалам: twizz