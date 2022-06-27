16 случаев, когда людям удалось заметить вещи, способные удивить, и за ними не надо было далеко ходить

Тот, кто внимательно смотрит по сторонам, никогда не потеряет причины и поводы удивляться. Окружающий мир полон интересных и необычных мелочей, которые могут впечатлить и вызвать желание их рассматривать. Мы собрали для вас фотографии ситуаций, которые показывают, что за чудесами далеко ходить не надо, ведь их можно найти прямо под носом.

Скворечник, который является крошечной копией большого дома

Единица на полу

Эта светящаяся единица на полу получилась, когда свет проник в комнату сквозь щель между шторами на окне.

У модели из моего учебника по биологии есть татуировка

Кстати о татуировках: когда старые рисунки на теле надоедают, их можно превратить во что-то новое. Об этом у нас есть подборка.

Ночью у меня зацвёл кактус

Ложка для мороженого в форме лопатки

Этот малыш схватил такой же маленький арбуз из моего сада

Под этой лодкой собралась стая медуз

В Барселоне есть часы на тротуаре

Светлячок приземлился на мой палец

Из моста растёт огромное дерево

Ковёр с аллигаторами

Паук четыре раза возвращался линять на одно и то же место книги

Моя кошка зимой выглядит черной, а летом становится шоколадным тигром

Хостел для бездомных кошек в Словении

Нашёл пятилистный клевер

Рычаг переключения передач моего двоюродного брата сделан в виде рукоятки самурайского меча

А ещё у нас есть подборка необычных природных явлений, которые людям удалось заметить.