300 человек экстренно эвакуировали из «Сильвермолла»
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300 человек экстренно эвакуировали из «Сильвермолла»

300 человек экстренно эвакуировали из «Сильвермолла»

Вечером 27 июня из ТРК «Сильвермолл» экстренно эвакуировали посетителей и персонал, всего более 300 человек. В торговом центре сработала пожарная сигнализация.

По повышенному номеру к торговому центру прибыла пожарная техника. Как сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в одном из заведений на фуд-корте торгового центра подгорела пища. Это стало причиной срабатывания пожарной сигнализации. Пострадавших нет. При обследовании помещений задымление не обнаружено.

ТРК «Сильвермолл» возобновил работу 1 марта после двухмесячного перерыва. Торговый центр закрыли 27 декабря 2021 года. Причиной стал запрет Госпожнадзора на деятельность ТРЦ из-за повторных нарушений требований пожарной безопасности.

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По материалам: irk

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