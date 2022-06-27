Александр Розенбаум высказался о сбежавшей Алле Пугачевой

Певица Алла Пугачева вместе семьей переехала в Израиль. Пока все осуждают и критикуют уехавших в Израиль Максима Галкина и Аллу Пугачеву, Александр Розенбаум встал на их защиту. Певец заявил, что не собирается поливать грязью супругов и тем более отворачиваться от них. 70-летний Александр Розенбаум не уехал из России, когда звезды поголовно стали эмигрировать. Музыкант называет себя патриотом, при этом не критикует тех, кто решил покинуть родную страну. Например, с Пугачевой артист и созванивается, и переписывается. И ему все равно, кто что подумает... «С Аллой не прощался и прощаться не собираюсь. Недавно с ней разговаривал... С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек», — заявил исполнитель в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».Александр Яковлевич высказался и об Андрее Макаревиче, который вместе с женой и сыном обосновался за границей. «Я его тоже не позволю себе упрекать. Не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний. Я тут на издыхании!» — сказал Розенбаум. Если же музыкант не сказал ничего плохого о коллегах-друзьях, то поведение Маргариты Симоньян прокомментировал. Так, Александр Яковлевич считает, что некрасиво копаться в грязном белье. «Лезть в чужую постель — последнее дело!» — отметил певец. Напомним, Симоньян на всю страну назвала Галкина геем, намекнув, что он живет с Аллой Борисовной по контракту. «Скажу об этом, потому что человек такие вещи себе позволяет, что и я позволю себе сказать то, что думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь... Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — негодовала Маргарита.