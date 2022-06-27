Александр Розенбаум высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Розенбаум высказался о сбежавшей Алле Пугачевой

Александр Розенбаум высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Певица Алла Пугачева вместе семьей переехала в Израиль. Пока все осуждают и критикуют уехавших в Израиль Максима Галкина и Аллу Пугачеву, Александр Розенбаум встал на их защиту. Певец заявил, что не собирается поливать грязью супругов и тем более отворачиваться от них. 70-летний Александр Розенбаум не уехал из России, когда звезды поголовно стали эмигрировать. Музыкант называет себя патриотом, при этом не критикует тех, кто решил покинуть родную страну. Например, с Пугачевой артист и созванивается, и переписывается. И ему все равно, кто что подумает... «С Аллой не прощался и прощаться не собираюсь. Недавно с ней разговаривал... С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек», — заявил исполнитель в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Александр Яковлевич высказался и об Андрее Макаревиче, который вместе с женой и сыном обосновался за границей. «Я его тоже не позволю себе упрекать. Не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний. Я тут на издыхании!» — сказал Розенбаум. Если же музыкант не сказал ничего плохого о коллегах-друзьях, то поведение Маргариты Симоньян прокомментировал. Так, Александр Яковлевич считает, что некрасиво копаться в грязном белье. «Лезть в чужую постель — последнее дело!» — отметил певец. Напомним, Симоньян на всю страну назвала Галкина геем, намекнув, что он живет с Аллой Борисовной по контракту. «Скажу об этом, потому что человек такие вещи себе позволяет, что и я позволю себе сказать то, что думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь... Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — негодовала Маргарита.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Подборка гифок (25 гифок) - 27.06.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 27.06.2022
В России заявили о готовности отвечать на ограничение транзита в Калининград
В России заявили о готовности отвечать на ограничение транзита в
Каталония запустит собственную метавселенную Cataverse
Каталония запустит собственную метавселенную Cataverse
Светлана Бондарчук сделала признание об особенной дочери
Светлана Бондарчук сделала признание об особенной дочери
Александр Розенбаум высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Александр Розенбаум высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Возлюбленная Павла Прилучного взяла фамилию мужа
Возлюбленная Павла Прилучного взяла фамилию мужа
Сергей Зверев высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Сергей Зверев высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Журналисты выяснили, где похоронят Юрия Шатунова
Журналисты выяснили, где похоронят Юрия Шатунова
Команда Xbox «осведомлена» о серьезных проблемах в работе поиска
Команда Xbox «осведомлена» о серьезных проблемах в работе поиска
Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16 фото)
Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16
Использование валунов в саду
Использование валунов в саду
Россиян охватила ностальгия
Россиян охватила ностальгия

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове
Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове

Еще по теме

Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича
Квартирник у Маргулиса - 28 выпуск - Александр Розенбаум (31.03.2018)
Григорий Лепс высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Руслан Белый дерзко высказался о браке Аллы Пугачевой и Галкина