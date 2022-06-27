Анастасия Волочкова показала у себя в гостях повзрослевшую дочь

Балерина Анастасия Волочкова запечатлелась на качелях рядом с дочерью Ариадной, которая проживает с отцом и мачехой. У звезды балета Анастасии Волочковой настоящая радость. В гости в ее особняк приехала дочка Ариадна. Девочка постоянно живет с отцом Игорем Вдовиным и мачехой Еленой Николаевой, но иногда навещает именитую маму. В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором предстала вместе с дочкой. Балерина в черном купальнике красиво восседает на садовых качелях, а Ариадна стоит рядом. Девочка облачена в белую мини-юбку и голубую рубашку.«Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости покачать меня на качели.😊 Какая же она стала взрослая! 🔥 Ей скоро исполнится 17 лет.🌺 Мы прекрасно провели время!🙏 Когда она была маленькой, на качелях катала её я.🐣 Но так быстро летит время! И все меняется.. Какие бы нас не разделяли расстояния, мы всегда рядом!🙏👍🔥» — написала под фото Анастасия Волочкова. Балерина добавила, что, несмотря на расстояние, они с Ариадной остаются самыми близкими и родными людьми. Анастасия Волочкова отметила, что похожа с дочкой не только внешне, но и характером, мировоззрением. «И ведь мы с Аришей так похожи характерами, мировоззрением и не только. Это самый прекрасный Человек! А я-счастливая мама😊 Я восхищаюсь внутренним миром этой прекрасной леди. Ее талантами, трудолюбием, знаниями, поэтическим даром, художественным, музыкальным, знанием иностранных языков, а, главное, Человечностью и добротой. Вот такой у нас сегодня прекрасный день.🤗» — похвалила дочку Анастасия Волочкова.