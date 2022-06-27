Анастасию Костенко с грудным сыном увезли на скорой
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Анастасию Костенко с грудным сыном увезли на скорой

Анастасию Костенко с грудным сыном увезли на скорой

В последнее время жене Дмитрия Тарасова не везет. Анастасия Костенко стала жертвой мошенника, которого прорекламировала из глупости, из-за чего на нее обрушился шквал критики со стороны обманутых подписчиц.


А несколько часов назад Костенко сообщила в личном блоге, что ее сын, восьмимесячный Алексей, серьезно заболел. Дело дошло до того, что Анастасию с ребенком забрала скорая. Что сейчас происходит с малышом — неизвестно.

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«Последние события выбивают меня из колеи. На днях я написала, что меня обманули, приобретя рекламу на моей платформе под видом курса для заработка, но в итоге от моего имени начали разводить людей на деньги. Почитав диалоги, я пришла в дикий ужас от того, как женщины позволяют себя одурачить. Все эти дни мой менеджер пытается мирно вытрясти все деньги обратно, но нас продолжают водить за нос. И все бы ничего, если бы не факт, что я не призывала никого и ничего никому не переводить. Тем более брать кредиты (зачем?). Это не моя ответственность, так
как я не могу контролировать каждого и я даже не была в курсе, что происходило за моей спиной.

Мне горько, что некоторые позволяют себе быть обманутыми и стараются переложить ответственность за свои шаги на чужих людей, тем более я писала, что в моем профиле, помимо личных рекомендаций, имеет место быть реклама. Угрозы и проклятия шлют мне день и ночь, а кто-то и вовсе радуется тому, с чем мне пришлось столкнуться. Ваши деньги — это ваши деньги, и только вы принимаете решение, что с ними делать. Наглый обманщик все просчитал от и до: начиная от типа моей аудитории заканчивая их обстоятельствами — наличие детей, желание увеличить свой доход. Искренне верю, что этого афериста схватят и он потеряет намного больше, чем приобрел и вспомнит, отчего с ним это все произошло и пожалеет. Отныне ни одной рекомендации по заработку на моей странице не будет», — оправдывалась 28-летняя Костенко.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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