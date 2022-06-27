Андрей Малахов раскрыл тайну своего парика

Ходят слухи, что 50-летний ведущий Андрей Малахов лысеет из-за болезни. Телеведущий заставил переживать за себя в конце минувшего года, когда сильно набрал вес и при этом стал выглядеть болезненно. Аудитория тут же сочинила ведущему массу недугов разной степени опасности, добавив к этому еще и потерю естественной шевелюры. А все потому, что Малахов изменил прическу, и все тут же решили, что он вынужден носить парик. При этом сам Андрей слухи никак не комментировал, позволяя им множиться в геометрической прогрессии. Просто взял вдруг и похудел к началу лета. И снова может себе позволить носить светлое, потому как сбросил, как минимум, килограммов десять.Недавно Малахов провел несколько дней в круизе по Волге со своими друзьями. На фотографиях, которые появились в Сети, раскрыта и вторая тайна ведущего по поводу парика. Ветер-проказник растрепал шевелюру Андрея и видно, что это его живые волосы, а вовсе не накладной шиньон, который ему так настойчиво «надевали» доброжелатели. Так что изменения можно легко объяснить. Как только появилось больше времени для спортзала, тут же последовала видимая трансформация тела. Малахов, кстати, не скрывает, что от природы склонен к полноте, а потому вожделенная стройность дается ему ценой изнурительных тренировок.