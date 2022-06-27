Аргентина подала заявку на вступление в БРИКС

Аргентина в понедельник решила присоединиться к БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее о подаче заявки Ираном сообщил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала Захарова.

Организация была основана в 2006 году, изначально в ее состав вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, и она называлась БРИК. В 2011 году, после присоединения к объединению ЮАР, оно получило название БРИКС.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что за первые три месяца года товарооборот РФ с государствами БРИКС вырос на 38 процентов, до 45 миллиардов долларов. Он также анонсировал открытие в стране индийских сетевых магазинов, призванных заменить ушедшие западные компании.