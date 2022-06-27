Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
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Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог и нумеролог Лариса Андерсен рассказала о своем прогнозе. 1 и 2 –возникает желание спать или выпить, может быть смотреть сериалы не отрываясь, другими слова уйти от реальности. Это активизировались негативные, нерешенные или нерешаемые, по каким-то причинам программы, и задачи в жизни человека. Какие именно, подскажет натальная карта. Например, Нептун в карте управляет 10 домом (карьера, работа) и транзитом идет по этому же дому. Это значит, что работа данного натива его не устраивает, есть скрытый потенциал, но также есть страх, что-то менять в жизни, рисковать. Легче в этот момент «соскочить», уйти в другую реальность. 3 – желание плакать, слишком высокая восприимчивость. Это программа несправедливости этого мира, программа жертвы, и как следствие, жалости к себе, т.е. потеря энергии и невозможности действовать. Человека как бы зависает в обстоятельствах, занимает пассивную позицию, но всегда имеет вторичную выгоду, как правило, это выгода связана со снятием с себя ответственности за что-то и перекладывание этой ответственности на других. 4 – желание разобраться в себе благодаря работе с психологом или через изучение психологии и смежных с нею методов. Это уже более конструктивная программа, программа саморефлексии, потребность посмотреть на свои поступки, чувства и эмоции со стороны и на их основе делать выводы, чтобы идти дальше, конструктивно проживая разные жизненные события. 5 – желание творчества. Говорит о высоком уровне энергии, вдохновении. Позитивная программа творческой реализации, поиска душевной гармонии, программа материализации. 6 – потребность в духовных практиках, молитва, медитация, посещения храма, святых мест. Наиболее высокий уровень реализации энергий Нептуна. Программа духовного возрождения, смена приоритетов от материального к духовному, программа очищения и прощения. В этом посте я коснулась основных, но далеко не всех программ и проявлений энергий Нептуна в нашей жизни. Как я уже упоминала, влияние энергий этой планеты в данный период тесно связан с личным гороскопом человека, его статическим и динамическим потенциалом. ❤️Всех благ! Берегите себя и своих близких!
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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