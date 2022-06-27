Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
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Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева

Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
В данный момент Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков разругались ещё сильнее, чем раньше. Поэтому есть риск, что один из них покинет проект на ближайшем голосовании. Как оказалось, расстались они в итоге из-за некорректного поведения Алексея Адеева. В данный момент Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков разругались ещё сильнее, чем раньше. Поэтому есть риск, что один из них покинет проект на ближайшем голосовании. Как оказалось, расстались они в итоге из-за некорректного поведения Алексея Адеева. Также выяснилось, что перед своей поездкой во Владивосток Иван Барзиков общался с Полиной Гельцер, а Адеев молчал до поры, до времени.

В итоге как только Ваня отправился в аэропорт, так Лёша перестал держать язык за зубами. Он сразу же рассказал Крис о том, как подслушал разговор между Барзиковым и Маргаритой Куксенко. Также он решил достаточно подробно передать, что же произошло между супругами.

Разумеется, Леша мог бы и промолчать, однако он решил рассказать всё Кристине и попытаться настроить ее против Ивана Барзикова, воспользовавшись моментом, пока его нет на телестройке. Однако все знают, что произошло дальше. Адеев долго крутился около Бухынбалтэ, а потом во время сценки попытался хлопнуть её по попе, но девушка увернулась и шлепок пришёлся по бедру. Естественно, Крис рассказала об этом Ване и он сообщил, что планирует поправить Алексею нос.

Теперь им осталось решить, с кем в итоге останется щенок Лео. Крис упорно пытается сплавить его Барзикову, заодно опозорив напоследок.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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