Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева

Вадим Карасев

В данный момент Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков разругались ещё сильнее, чем раньше. Поэтому есть риск, что один из них покинет проект на ближайшем голосовании. Как оказалось, расстались они в итоге из-за некорректного поведения Алексея Адеева. Также выяснилось, что перед своей поездкой во Владивосток Иван Барзиков общался с Полиной Гельцер, а Адеев молчал до поры, до времени.В итоге как только Ваня отправился в аэропорт, так Лёша перестал держать язык за зубами. Он сразу же рассказал Крис о том, как подслушал разговор между Барзиковым и Маргаритой Куксенко. Также он решил достаточно подробно передать, что же произошло между супругами.Разумеется, Леша мог бы и промолчать, однако он решил рассказать всё Кристине и попытаться настроить ее против Ивана Барзикова, воспользовавшись моментом, пока его нет на телестройке. Однако все знают, что произошло дальше. Адеев долго крутился около Бухынбалтэ, а потом во время сценки попытался хлопнуть её по попе, но девушка увернулась и шлепок пришёлся по бедру. Естественно, Крис рассказала об этом Ване и он сообщил, что планирует поправить Алексею нос.Теперь им осталось решить, с кем в итоге останется щенок Лео. Крис упорно пытается сплавить его Барзикову, заодно опозорив напоследок.