Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка

Вадим Карасев

Папарацци стали свидетелями инцидента, произошедшего вчера в Лос-Анджелесе. Бен Аффлек вместе с Дженнифер Лопес и 10-летним сыном Сэмюелем прибыли в элитный автосалон, там они выбрали для тест-драйва роскошный желтый Lamborghini Urus: такой автомобиль стоит 225 тысяч долларов, напрокат его можно взять за 1 475 долларов в день.

Аффлек позволил сыну сесть за руль, мальчик сдал назад — и врезался в стоявший позади автомобиль BMW. Дженнифер в это время находилась на заднем сиденье, а Бен сразу поспешил оценить "масштаб разрушения". Далее фотографы запечатлели осматривающих машины работников автосалона и актера, обнимающего своего сына, — судя по всему, мальчик был напуган инцидентом. Но быстро успокоился — на следующих кадрах Сэмюель уже улыбается.





Бен Аффлек с сыном и Дженнифер Лопес после инцидента

Представитель Аффлека на вопросы журналистов TMZ ответил, что ни одна машина не пострадала и ни у кого нет претензий. В автосалоне вообще отрицают факт аварии: по словам его сотрудников, автомобили просто были припаркованы слишком близко друг к другу:

У всех все в порядке! Они не были расстроены и продолжили осматривать автомобили. В салоне все будут очень рады, если они придут к нам снова. Бен обожает машины, надеемся опять видеть их у нас,

— прокомментировал сотрудник компании.

После этого инцидента папарацци также засняли, как Лопес успокаивала ребенка: они шли, держась за руки и разговаривая. И Аффлек, и Лопес поладили с детьми друг друга от прежних браков. Напомним, у Бена трое детей от Дженнифер Гарнер, у Дженнифер — двое от Марка Энтони. Недавно дети Лопес оказались в центре внимания, поскольку выяснилось, что ее дочь Эмма — небинарная персона.





Дженнифер Лопес с сыном Бена АффлекаМаргарита Дорошевич