Безверхова считает себя идеальной даже с татуировками
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Безверхова считает себя идеальной даже с татуировками

Безверхова считает себя идеальной даже с татуировками
Клавдия Безверхова решила в очередной раз набить татуировку. Расположилась она на «нижних девяносто», рядом с пентаклем. В этот раз её выбор пал на инициалы Артёма Гранта. Клавдия Безверхова решила в очередной раз набить татуировку. Расположилась она на «нижних девяносто», рядом с пентаклем. В этот раз её выбор пал на инициалы Артёма Гранта. Естественно, фанаты телестройки были слегка в шоке и совершенно не одобряют данный поступок. Они уверены, что Клавдии стоит уделять больше внимания ребенку и своему поведению, а не думать о новых наколках. Однако сама Клава не видит в этом ничего плохого. Безверхова уверяет, что она идеальна, даже несмотря на тату с оккультной символикой.

Девушка уверяет, что каждая татуировка на её теле символизирует событие. Конечно, они не всегда положительные, однако это в любом случае память. Сама девушка ни о чем не жалеет. Она уверена, что имеет право совершать ошибки и «портить» своё тело. Незадолго до этого Клава уже набила на руке имя Артёма Гранта. Но девушка не желает останавливаться на этом.

Возмущения хейтеров участница Дом-2 игнорирует, ведь она может делать что угодно, пока это не вредит остальным. Даже если она забьёт всё тело, то других это не должно волновать.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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