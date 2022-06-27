Бородину осудили за игнор смерти Шатунова
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Бородину осудили за игнор смерти Шатунова

Бородину осудили за игнор смерти Шатунова

Уже 5 дней поклонники, друзья, родные грустят по ушедшей звезде 90-х годов Юрию Шатунову. Исполнитель скончался в карете скорой помощи от обширного инфаркта, многие уверены, что спасти его было невозможно. 26 июня прошла открытая гражданская панихида, где собрались тысячи поклонников, 27 июня с артистом могут попрощаться друзья, 28 июня Юрия похоронят в закрытом формате – будут только родные и самые близкие люди.

Неизвестно, как поклонники отреагировали на других знаменитых людей, которые не выказали скорби по поводу смерти Юрия Шатунова, но на ведущую «Дома-2» Ксению Бородину набросились подписчики. По словам фанатов, Бородина очень часто заявляет, что она из 90-х, но на такую трагедию для всех людей никак не отреагировала.

И это не пустые слова. В последнее время Бородина действительно выкладывает очень жизнерадостные сториз – вот она готовится к отпуску, вот едет в магазин на шопинг, вот в машине напевает веселые песни, вот с подругами отдыхает в ночном клубе. Ни капли грусти за это время она не проявила.


Такое поведение очень задело подписчиков. Они уверены, что раз Ксения публичный человек, то просто обязана реагировать на такие трагические происшествия, как смерть очень известного человека. Это, по мнению фолловеров, огромное неуважение с ее стороны.

«Больше всех орала, что ты из 90-х. Мало верится, что ты не знала Шатунова. Прям бесишь!», — негодовала одна из подписчиц. А другая отметила: «Это горе всего бывшего СССР и России, люди даже из других стран прощаются с легендой… Вы публичный человек и обязаны реагировать на такие вещи».

Ксения попыталась оправдаться тем, что  в сам день смерти она выразила свои соболезнования. Бородина не посылала цветов и не пришла на прощание просто потому, что лично с человеком не была знакома.


К слову, многие звезды выразили свои соболезнования в социальной сети, но на прощание пришли только единицы. Это Андрей Алексин, Игорь Наджиев, Анна Калашникова, Алексей Ягудин и музыкальный критик Алексей Остудин. Последний, к слову, положил 2 белые розы от «Верки Сердючки» Андрея Данилко, который очень скорбит по артисту, но не может посетить его похороны.

Букеты тоже прислали немногие. Кроме цветов от Андрея Данилко, венок прислал Игорь Крутой, корзину с белыми розами – Андрей Малахов. Об этом рассказал концертный директор Шатунова.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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